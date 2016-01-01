الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو: طفل ينقذ والدته من الغرق في بركة متجمدة

بالفيديو: طفل ينقذ والدته من الغرق في بركة متجمدة

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: طفل ينقذ والدته من الغرق في بركة متجمدة

قام طفل في الثامنة من عمره بالاتصال بقسم الطوارئ بعدما علقت والدته في بركة متجمدة في ولاية إلينوي الأمريكية أثناء محاولتها إنقاذ كلبها الذي علق في البركة.

قالت كاثي ميديرناش بأنها هرعت لإنقاذ كلبها "بيلي" الذي علق في بركة أورورا المتجمدة بالقرب من منزلها. وأضافت كاثي "يعمل زوجي كرجل إطفاء ويخبرني عادة بحوادث كثيرة، ولكني لم أفكر أبداً عندما رأيت الكلب على وشك الهلاك في البركة، لذا هرعت لنجدته واستخدمت قارباً صغيراً".
ويذكر بأن القارب انقلب بكاثي وسقطت في المياه أثناء محاولتها إنقاذ الكلب، الأمر الذي دفعها للاستغاثة والطلب من طفلها التوجه إلى المنزل والاتصال بقسم الطوارئ على الفور.

ووصل رجال الشرطة إلى الموقع قبل وصول رجال الإنقاذ واستخدموا حبلاً لسحب كاثي إلى اليابسة. ولدى وصول رجال الإنقاذ، توجه عدد منهم إلى البركة وانتشلوا الكلب.

وعبّر الزوج إيريك عن سعادته بنجاة زوجته والكلب، وقال بأنه فخور بطفله الذي لعب دوراً فاعلاً في عملية الإنقاذ، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

مجموع المشاهدات: 159 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات