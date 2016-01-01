بالفيديو: طفل ينقذ والدته من الغرق في بركة متجمدة
قام طفل في الثامنة من عمره بالاتصال بقسم الطوارئ بعدما علقت والدته في بركة متجمدة في ولاية إلينوي الأمريكية أثناء محاولتها إنقاذ كلبها الذي علق في البركة.
قالت كاثي ميديرناش بأنها هرعت لإنقاذ كلبها "بيلي" الذي علق في بركة أورورا المتجمدة بالقرب من منزلها. وأضافت كاثي "يعمل زوجي كرجل إطفاء ويخبرني عادة بحوادث كثيرة، ولكني لم أفكر أبداً عندما رأيت الكلب على وشك الهلاك في البركة، لذا هرعت لنجدته واستخدمت قارباً صغيراً".
ويذكر بأن القارب انقلب بكاثي وسقطت في المياه أثناء محاولتها إنقاذ الكلب، الأمر الذي دفعها للاستغاثة والطلب من طفلها التوجه إلى المنزل والاتصال بقسم الطوارئ على الفور.
ووصل رجال الشرطة إلى الموقع قبل وصول رجال الإنقاذ واستخدموا حبلاً لسحب كاثي إلى اليابسة. ولدى وصول رجال الإنقاذ، توجه عدد منهم إلى البركة وانتشلوا الكلب.
وعبّر الزوج إيريك عن سعادته بنجاة زوجته والكلب، وقال بأنه فخور بطفله الذي لعب دوراً فاعلاً في عملية الإنقاذ، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
شاشة أخبارنا
صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " ... تفاصيل أكثر
- ردو البال لأولادكم : فتاة تروي كيف تسببت " الماسونية " في انتحار صديقة لها رفضت الخضوع لأوامر الشيطان
- ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية
- ألمانيا: القبض على الرجل الذي ركل محجبة من فوق درج مترو
- صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟