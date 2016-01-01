بالفيديو .. رجل يلقن امرأة «علقة» في طابور الكاشير بسوبر ماركت
تعرضت امرأة للضرب على يد رجل غاضب بعد تعطيلها طابور دفع الحساب بسوبر ماركت لمدة 20 دقيقة.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشب شجار بين رجل وامرأة في متجر كروجر بولاية تينيسي، وادعت "ميجان ويلسون" أن الرجل وصفها بالمنافقة لأنها استغرقت وقتا طويلا في دفع حساب أشيائها.
أضافت أنه هاجمها بعد أن أسقطت شرابها عن طريق الخطأ على ملابسه، لكن مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة أوضحت قيامها بذلك عن عمد، ومازالت الشرطة تستجوب الرجل.
شاشة أخبارنا
صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " ... تفاصيل أكثر
- مغربي يخطف لقب أفضل طباخ في أضخم برنامج مسابقات طبخ عربي "توب شيف" وهذا ما حصل عليه
- ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية
- ردو البال لأولادكم : فتاة تروي كيف تسببت " الماسونية " في انتحار صديقة لها رفضت الخضوع لأوامر الشيطان
- ألمانيا: القبض على الرجل الذي ركل محجبة من فوق درج مترو
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟