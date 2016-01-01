بالفيديو .. رجل يلقن امرأة «علقة» في طابور الكاشير بسوبر ماركت

تعرضت امرأة للضرب على يد رجل غاضب بعد تعطيلها طابور دفع الحساب بسوبر ماركت لمدة 20 دقيقة.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشب شجار بين رجل وامرأة في متجر كروجر بولاية تينيسي، وادعت "ميجان ويلسون" أن الرجل وصفها بالمنافقة لأنها استغرقت وقتا طويلا في دفع حساب أشيائها.

أضافت أنه هاجمها بعد أن أسقطت شرابها عن طريق الخطأ على ملابسه، لكن مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة أوضحت قيامها بذلك عن عمد، ومازالت الشرطة تستجوب الرجل.