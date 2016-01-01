بالفيديو.. شاب عربي يبهر لجنة «The Voice» التركي بأغاني الشاب خالد

أبهر شاب مغربي لجنة حكام برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" التركي، بأغاني الشاب خالد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يغني للشاب خالد ما أثار إعجاب لجنة الحكام، وطلبوا منه غناء "عبد القادر"، ما أثار إعجابهم ونهضت أحد أعضاء اللجنة ورقصت على غناء الشاب وسط تشجيع وتصفيق الجمهور.