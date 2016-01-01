الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت

بالفيديو.. لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت

نشرت قناة "Caters" على موقع يوتيوب، لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت؛ لردع هجوم محتمل من حيوان مفترس.

 

رصد اللقطات أريك جونسون، الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، وظهر ثعبان نيلي يقوم بسلوك فريد غير شائع بين أفراد جنسه، فعندما حاول اريك الاقتراب منه فوجئ بأن الثعبان توقف عن الحركة وفتح فمه وأصبحت رأسه متدلية كما لو أنها مكسورة متظاهرا بالموت.

 

أمسك أريك الثعبان بيديه العاريتين ليفاجأ بأن الثعبان عاد إلى الحياة وبدأ يحرك لسانه، لكنه عاد لتظاهره بالموت بمجرد أنه وضعه على الأرض.

 

وقال أريك: "إنه لم ير شيئا مثل هذا المشهد من قبل".

 
مجموع المشاهدات: 188 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات