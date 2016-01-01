بالفيديو.. لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت
نشرت قناة "Caters" على موقع يوتيوب، لقطات صادمة لأفعى تتظاهر بالموت؛ لردع هجوم محتمل من حيوان مفترس.
رصد اللقطات أريك جونسون، الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، وظهر ثعبان نيلي يقوم بسلوك فريد غير شائع بين أفراد جنسه، فعندما حاول اريك الاقتراب منه فوجئ بأن الثعبان توقف عن الحركة وفتح فمه وأصبحت رأسه متدلية كما لو أنها مكسورة متظاهرا بالموت.
أمسك أريك الثعبان بيديه العاريتين ليفاجأ بأن الثعبان عاد إلى الحياة وبدأ يحرك لسانه، لكنه عاد لتظاهره بالموت بمجرد أنه وضعه على الأرض.
وقال أريك: "إنه لم ير شيئا مثل هذا المشهد من قبل".
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