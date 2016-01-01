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بالفيديو.. امرأة تضرب شرطيا لحصولها على مخالفة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 59 دقيقة مضت
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بالفيديو.. امرأة تضرب شرطيا لحصولها على مخالفة

اعتدت امرأة بالضرب على شرطي إندونيسي بعد حصولها على مخالفة مرورية.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتدت امرأة على الشرطى بالضرب بشدة وأخذت تجذب الشرطي من ملابسه بقوة ولم يرمش له جفن بالرغم من قوة الضرب، والتقط مقطع الفيديو بجاكرتا، إندونيسيا.

 

حاول الشرطى التحرك بعيدا عن المرأة التي هاجمته بسبب منحها مخالفة لها وأخذت تعود نحو سيارتها ثم تتوجه مرة أخرى لضربه.

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