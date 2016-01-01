بالفيديو.. رجل يعاقب صديقته الخائنة بحلق رأسها

أجبر رجل صديقته الشابة على حلق رأسها كعقاب غريب بعد أن اتهمها بالخيانة.

نشر موقع ميرور مقطع فيديو للعقاب الغريب، ظهرت فيه الفتاة ترتدي سروالا قصيرا وقميصا أسود مستسلمة تماما للرجل الذي حلق رأسها بماكينة حلاقة يستخدمها الرجال؛ حيث سقط شعرها على الأرض، ولم يتركها صديقها حتى أصبحت صلعاء تماما.

وذكر الموقع أن الفيديو بمثابة تحذير للنساء الأخريات، وحمّلته على الإنترنت عصابةٌ برازيليةٌ متخصصةٌ في تجارة المخدرات.