وصفة طبيعية لعلاج السعال في الشتاء
يعانى معظم الكبار والصغار في فصل الشتاء من تكرار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال نتيجة برودة الطقس التي تضعف المناعة مما يؤثر على الصحة بشكل سلبى.
وتقدم الدكتورة حكيمة المالكي أستاذ الطب البديل والتداوى بالأعشاب، وصفة طبيعية تساعد في علاج السعال في فصل الشتاء.
المكونات:-
6 حبات لوز
كوب ماء
ملعقة زبد
الطريقة:-
ننقع اللوز في الماء لمدة لا تقل عن 10 ساعات، بعدها ننشل اللوز من الماء ونهرسه جيدا حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم نضيف له الزبد ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريميا، ويتم تناول الخلطة بعد ذلك، حيث يؤخذ منها 4 ملاعق يوميا حتى تنتهي أعراض السعال.
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