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روسية تموت داخل خلاط شيكولاته ذائبة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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روسية تموت داخل خلاط شيكولاته ذائبة

اد الحظ العاثر امرأة روسية إلى حتفها بطريقة بشعة، أثناء عملها في مصنع حلوى قرب العاصمة موسكو.

وأوردت سكاي نيوز نقلا عن صحيفة “تلجراف” البريطانية، الخميس، نقلا عن الصحافة الروسية أن سيفتلانا روزلينا الأم لطفلين كانت مشغولة بهاتفها الذي وقع منها في خلاط الشكولاتة.

وقفزت روزلينا إلى داخل الخلاط الذي كان ممتلئا بالشكولاته الذائبة من أجل استعادة الهاتف، لكنها علقت هناك إلى أن لاقت مصرعها.

لكن روايات أخرى، طبقا لـ”تجلراف” تفيد أن المرأة الروسية وقعت في الخلاط بينما كانت تحاول إفراغ كيس طحين في الخلاط المتحرك.

وقال أحد شهود عيان إن الخلاط “فرم” جسد العاملة روزلينا.

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