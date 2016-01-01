مطاعم تغرم الزبائن الذين لا ينتهون من طعامهم
قامت بعض المطاعم باليابان من وضع شروط صارمه على زبائنها ولكل من حاول أن يترك طعام لديها ..فمطعم Yuoki متخصص فى تقديم السوشي الياباني، وحيث أن الزبائن يقومون بطلب كميات كبيرة جدًا من السوشي ومن ثم يتركون معظمها.
قرر مالك المطعم Luan Guoyu أن يغرم كل زبون 1 يورو إذا لم ينهى طبقه كاملًا.
ويقول المالك “تسهيلًا على الزبون، يقوم المطعم بتقديم الوجبات فى أطباق صغيره وعلى مراحل، حيث يبدأ بـ5 أطباق صغيرة ومن ثم تتوالى الأطباق الأخرى إذا نجح الزبون فى إنهاء طبقه.. اما فى حالة عدم انهاء طعامه يغرمه المطعم 1 يورو عن كل طبق يطلبه .
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