مثير : " وحش الموريواي " كائن غريب يطفو على صخور شاطئ نيوزيلندا ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

شهد شاطئ نيوزيلندا ظاهرة غريبة وصفها البعض بـ" وحش الموريواي " بعد أن غطت كائنات بحرية غربية جرفا صخريا ترك السكان في حيرة من أمرهم.

فقد اكتشفت هذه الظاهرة الغريبة من نوعها على شاطئ موريواي في أوكلاند من قبل امرأة من السكان المحليين ، تدعى ميليسا دووبليدي ، التي نشرت صورا لما يشبه أجساما غريبة من البرنقيل ، (البرنقيل "محار" مفصلي مائي يعيش في المياه المالحة ويلتصق بالأشياء تحت الماء)، عبر مجموعة فيسبوكية ، حيث طرحت سؤالا حول ما إذا كان ثمة شخص ما يعرف هذا الشيء.

هذا وقد اختلفت التخمينات الواردة من خلال التعاليق ، حول طبيعة هذه الظاهرة، حيث زعم العديد من المعلقين أن المنظر يوحي بوجود قطعة من الخشب طافية يغطيها برنقيل الإوز الأبيض الرأس .

يذكر أن برنقيل الإوز الأبيض الرأس يستخدم السيقان المرنة من أجل الثبات على الأجسام الصلبة الأخرى مثل أجسام السفن أو الأرصفة أو الصخور.