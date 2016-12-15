بالفيديو: ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

تشتهر طيور الببغاء بقدرتها على تقليد الأصوات والعبارات التي ينطق بها أصحابها بسهولة، ولكن هذا الببغاء لديه موهبة من نوع آخر، إذ فاجأ الجميع بمقدرته العجيبة على التظاهر بالموت بعدما أخضعه صاحبه للتدريب على هذه الحركة.



نشر مقطع فيديو مدهش على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً وهو يدرب ببغاءً أخضر اللون على التظاهر بالموت، وكانت النتيجة مذهلة حيث استلقى الببغاء على الأريكة وكأنه جثة هامدة.



ويظهر الرجل وهو يتظاهر بأنه يطلق النار على الببغاء باستخدام إصبعه لتكون ردة فعل الببغاء مدهشة حيث ألقى بنفسه على الأريكة متظاهراً بأنه ميت، وبقي على حاله حتى قام صاحبه بإعادته للحياة.



ويذكر بأن مقطع الفيديو الذي يعتقد بأنه صُور في البرازيل، لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى 500000 مشاهدة حتى الآن وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.