بالفيديو: شرطي يسيطر على تمساح اقتحم منزلاً في فلوريدا

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سيطرة شرطي على تمساح اقتحم منزل إحدى العائلات في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، شرطياً مختصاً بالسيطرة على التماسيح وهو يقيد فكي التمساح في مدخل المنزل ويحاول السيطرة عليه بشكل كامل قبل نقله إلى محمية طبيعية.



وقال رئيس قسم شرطة ساراسوتا الرقيب بروس كينغ بأنه تلقى بلاغاً عن اقتحام تمساح لحديقة منزل عائلة أمريكية يوم الأربعاء الماضي.



وأضاف الرقيب كينغ بأن التحقيقات أظهرت بأن التمساح سُرق من المحمية الطبيعية وفرّ من السارق، وتوجه إلى حديقة المنزل الذي ضبطته الشرطة فيه.



وأصبح ظهور التماسيح في المناطق المأهولة في ولاية فلوريدا أمراً مألوفاً لدى السكان في الآونة الأخيرة بعد الكثير من الحوادث التي أثارت الرعب بين السكان.



ففي الأسبوع الماضي، أظهر تسجيل مصور لحظة عثور رجل على تمساح يختبئ داخل أحد مجارير الصرف الصحي في حديقة منزله وفق ما ورد في موقع "يو بي آ ي" الإلكتروني.