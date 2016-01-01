بالفيديو: شاهد كيف سرقت سيدة أساور ذهبية أمام صاحب المحل
داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعملية سرقة تعرض لها صاحب محل مشغولات ذهبية بمحافظة البحيرة المصرية، نفذتها سيدة بمهارة فائقة.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل المحل، السارقة وهي تغافل صاحب محل المشغولات الذهبية، قامت بالاستيلاء على أساور ذهبية أمام صاحب المحل دون أن يلاحظ عملية السرقة.
نشر مالك محل ذهب بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مقطع فيديو لعملية سرقة تعرض لها على يد فتاة ترتدي زي النقاب، استطاعت خلالها الاستيلاء على مشغولات يبلغ وزنها 300 غرام.
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