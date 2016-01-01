الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. فتاة تستغل انشغال أخرى مع صديقها وتسرقها

بالفيديو.. فتاة تستغل انشغال أخرى مع صديقها وتسرقها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. فتاة تستغل انشغال أخرى مع صديقها وتسرقها

تعرضت فتاة لسرقة حقيبتها أثناء جلوسها في أحد مطاعم مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بصحبة صديقها وشقيقتها وانشغالها معه بمطالعة التلفاز سويا.

 

وكانت اللصة تجلس على أريكة خلف ضحيتها، ولم تجد صعوبة كبيرة في مد يدها والتقاط الحقيبة، ومن ثم الانصراف بها سريعا قبل اكتشاف أمرها.

مجموع المشاهدات: 179 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات