بالفيديو.. فتاة تستغل انشغال أخرى مع صديقها وتسرقها

تعرضت فتاة لسرقة حقيبتها أثناء جلوسها في أحد مطاعم مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بصحبة صديقها وشقيقتها وانشغالها معه بمطالعة التلفاز سويا.

وكانت اللصة تجلس على أريكة خلف ضحيتها، ولم تجد صعوبة كبيرة في مد يدها والتقاط الحقيبة، ومن ثم الانصراف بها سريعا قبل اكتشاف أمرها.