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بالفيديو.. شابان يعتديان على طبيب بالحذاء داخل مستشفى بالسعودية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. شابان يعتديان على طبيب بالحذاء داخل مستشفى بالسعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما يرصد لحظة اعتداء شابين على طبيب في مستشفى حائل بالسعودية بالضرب بالحذاء.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله مشادة كلامية حادة بين الطبيب وشابين لينهالا عليه بالضرب المبرح بالحذاء وتدخل اثنين من العمال محاولين مساعدة الطبيب بتخليصه من أيدي الشابين، ولم يعرف سبب الشجار.

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