5 جنيهات تشغل البريطانيين

يبحث البريطانيون عن 3 أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات (6.2 دولار أميركي) قيمتها تزيد عن 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار).

وبدأ منذ عدة أيام الملايين في البحث عن الورقة النقدية الجديدة التى طرحها بنك إنجلترا المركزي مؤخراً.

والسبب وراء ذلك البحث أن تلك الورقات علامة تختلف عن باقي الإصدار مما يرفع قيمتها بسبب ندرتها وكونها مهمة بالنسبة لهواة العملات والمولعين بالنوادر.

ووفقا لجريدة “مترو” الشعبية واسعة الانتشار في لندن أن رجلاً تمكن من العثور على إحداها فيما بقيت ثلاث أوراق يتم تداولها حالياً.

ويرجح أن الأوراق الثلاث لا زالت داخل بريطانيا حيث إن الأوراق النقدية الجديدة من فئة خمسة جنيهات تم طرحها للتداول قبل أسابيع قليلة فقط.