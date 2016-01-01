بالفيديو: مغامر يشعل سترة من الألعاب النارية حول جسده

يحاول البعض زيادة عدد المتابعين والمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أداء حركات ومغامرات مجنونة، ومن بينهم هذا الرجل الذي لف جسمه بحزام من الألعاب النارية.



وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر زاكرياس هولمز عاري الصدر، وقد لف حزاماً من الألعاب النارية لتشكل ما يشبه السترة حول جسده، قبل أن يقوم صديقه بإشعالها.



وما إن التقطت الألعاب النارية أول شرارة من النار، حتى راحت تحرق جسد هولمز وتنتقل من مكان إلى آخر، وهو يئن ويصرخ من شدة الألم، في الوقت الذي راح صديقه يصور ما يحدث، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وسارع هولمز ليرمي بجسده المحترق ويتمرمغ على الثلج، عله يخفف من لهيب النار، لكن الألعاب النارية كانت قد خلفت العديد من الحروق وآثار الهباب على جسده.



يذكر أن حساب هولمز على يوتيوب يضم أكثر من 40 مقطع فيديو، يظهر فيها وهو يؤدي مغامرات مجنونة، حيث ظهر في إحداها وهو يغلق مصيدة فئران على وجهه، وحول نفسه في فيديو آخر إلى رمح بشري.