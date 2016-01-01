فضيحة تهز الجزائر .. شاب يعذب فتاة و يغتصبها ويوثق جريمته بالفيديو

أظهر مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية ضرب فتاة وتعذيبها وتجريدها من ملابسها تمهيدًا لاغتصابها من قبل عشيقها، بينما كانت فتاةٌ أخرى توثق الحادثة. وقالت وسائل إعلام جزائرية أنّ الفيديو تم تصويره داخل غابة بإحدى مناطق ولايات الغرب الجزائري.

وظهرت الفتاة التي تصور الحادثة في إحدى اللقطات وهي تحثّ شريكها على الاستمرار في تجريد ضحيته من ملابسها على أن تقوم هي بتصوير ملامحها للتشهير بها، قبل أن تتمكن الفتاة الضحية من الفرار من قبضة المعتدي وهي شبه عارية لتقفز نحو بركة مجاورة ظنًا منها أن المكان آمن ولا يمكن للمعتدي اللحاق بها هناك.

وبدا من خلال تسريب الفيديو بشكل متعمّد، أن الجهة التي سربته هم المعتدون، بحكم أن الفتاة الضحية كانت تحاول خلال تعرضها للاعتداء حجب وجهها، فيما كان المعتدي مصرًا على الاستمرار في تجريدها من ملابسها قدر الإمكان وتصويرها من طرف شريكته في الجريمة. وتمكنت مصالح الأمن لولاية "تيارت" من تحديد هوية مرتكبي جريمة.