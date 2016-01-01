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بالفيديو.. رد فعل سائق تفاجأ بزوجته وعشيقته في نفس الحافلة التي يسوقها

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بالفيديو.. رد فعل سائق تفاجأ بزوجته وعشيقته في نفس الحافلة التي يسوقها

نشبت مشاجرة بين امرأة وعشيقة زوجها السائق المكسيكي بعد أن وجدتها تجلس بجانبه في حافلة واحدة.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق وهو في وضع لا يحسد عليه، ويحاول أن يمنع اشتباك زوجته وعشيقته أمام ركاب الحافلة.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية مكسيكية، أن الزوجة التي ترتدي قبعة وجدت عشيقة زوجها تجلس بجانبه عندما صعدت إلى الحافلة بالصدفة، حيث هجمت عليها محاولة النيل منها.

 

وانهالت الزوجة والعشيقة بالضرب واللكمات والركلات على بعضهما البعض، حيث تدخل الزوج محاولا أن يفرق بينهما.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، حاول بعض الركاب الفصل بين المرأتين وتهدئة الأوضاع، لكن استمر العراك بينهما حتى نهاية الفيديو، ولم يذكر كيف انتهى الشجار الذي تسبب بإحراج شديد للسائق.

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