بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة حسناء من أعلى سلم كهربائي بسبب كعبها العالي

تسبب حذاء ذو كعب عال في اختلال توازن فتاة حسناء ترتديه وسقوطها من أعلى سلم كهربائي بأحد المراكز التجارية في الصين.

ولم تستطع الفتاة تدارك نفسها وظلت تتهاوى عبر درجات السلم، قبل أن يتدخل العاملون لإيقافه، ومن ثم مساعدتها على النهوض وتقديم الإسعافات الأولية لها.