بالفيديو .. حيتان قاتلة تلتهم سمكة قرش ضخمة
التقطت طائرة بدون طيار لحظات مثيرة لحيتان قاتلة تلتهم سمكة قرش.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الحيتان الثلاثة ضمن مجموعة مكونة من 25 حوتا، والذي التقطهم مصور الحياة البرية سلاتر مور في خليج مونترى بكاليفورنيا بواسطة طائرة بدون طيار.
ظهرت الحيتان تلتهم السمكة بعد مطاردتها، ثم تجمع بقية الحيتان للمشاركة في الوليمة.
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