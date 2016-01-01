فيديو مؤثر لطفلة مصابة من حلب في حالة ذهول وتكتم بكاءها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرا لطفلة سورية أصيبت بإصابات متفاوتة جراء القصف، وتم نقلها إلى المستشفى.

أظهر مقطع الفيديو الطفلة التي تدعى "آية" وهي تكتم ألمها وكأنها تصرخ وتبكي في صمت، بينما تطمئن أمها عليها، وتفحص جسدها للتحقق من إصابتها.

وقالت والدة الطفلة وتدعى "أم فاطمة"، إنه تم قصف منزلها بالطيران الحربي في أثناء نومهم، حيث تهدم المنزل بالكامل على أسرتها، ما أسفر عن مقتل عدد من أبنائها، وإصابة ابنتها آية بإصابات متفاوتة.

ويظهر في الفيديو أحد أبنائها الذين نجوا من القصف، حاملًا على يديه أخيه الرضيع، الذي لم يتجاوز الثلاثين يومًا من عمره.