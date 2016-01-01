شركة سويسرية تنتج شوكولاتة تخفف آلام الدورة الشهرية
أنتجت شركة سويسرية نوعاً فاخراً من الشوكولاتة تقول إنها تساعد في التخفيف من آلام الدورة الشهرية، وتجعلها تمر بشكل أكثر راحة لدى النساء.
وأطلقت شركة "ويدمر" تسمية "فراونموند" على الشوكولاتة التي تضم 60% من الكوكا، بالإضافة إلى 17 نبتة عشبية مختلفة يتم الحصول عليها من الجبال السويسرية بحسب موقع أوديتي سنترال.
ويقول مارك ويدمر الطاهي الشهير الذي يملك خبرة كبيرة في الفنادق السويسرية إنه جاء بفكرة "فراونموند" قبل 3 سنوات، عندما التقى بعائلة من الفلاحين تقوم نساؤها بتخمير الشاي للتخفيف من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية، وذلك باستخدام نفس الأعشاب التي يضيفها إلى الشوكولاتة.
وبالتعاون مع بعض شركات الزيوت العطرية، تمكن مارك من الخروج بالصيغة المناسبة للخلطة، والتي يصفها بأنها أول شوكولاتة صحية وخاصة للنساء. وعلى الرغم من أن بإمكان الرجال التمتع بمذاق الشوكولاتة الشهي، إلا أنها تستخدم بشكل رئيسي للتخفيف من آلام الدورة الشهرية.
وتتوفر الشوكولاتة في الوقت الحالي على موقع "شوكوليت ويذ لوف" بسعر 12.5 فرنك سويسري (12 دولاراً)، لكن مارك يأمل أن يتمكن من دخول العديد من الأسوال العالمية في المستقبل.
شاشة أخبارنا
هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداولت بعض المنابر الإعلامية و الصفحات الفيسبوكية صبيحة هذا اليوم خبرا مثيرا ، أكدت من خلال نبأ وفاة الإعلامية البارزة بالقناة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟