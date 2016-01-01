بالصور: أمريكية تصنع دمى مرعبة بـ5 آلاف دولار
أسست سيدة أمريكية عملاً ناجحاً من خلال تصنيع دمى بأشكال مرعبة بشكل يديوي، وبيعها بأسعار باهظة تصل إلى 5 آلاف دولار لكل منها.
وبدأت بين شانين (36 عاماً) بتصنيع أول دمية مرعبة قبل حوالي 6 سنوات لتهديدها لإحدى صديقاتها، ومنذ ذلك الوقت بدأ عملها بالازدهار، وراحت تصنع دمى على شكل زمبي وجنيات ومصاصي دماء وغير ذلك من الأشكال المرعبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ويتراوح سعر الدمية الواحدة بين 800 و 5 آلاف دولار، وهذا يعني أن بين التي تعيش في واشنطن تكسب حوالي 80 ألف دولار من بيع الدمى كل عام، واستطاعت أن تشتري منزلاً جديداً وسيارة دفع رباعي من أرباحها، بالإضافة إلى القيام برحلة بحرية مع أسرتها.
وحتى الآن تمكنت بين من تصنيع حوالي 600 دمية، وتستغرق كل من هذه الدمى حوالي 20 ساعة عمل، وخلال مواسم الأعياد تقوم بتصنيع ما يقرب من 25 دمية، حيث يسارع العديد من الآباء للحجز لديها والتأكد من انتهاء العمل على دمى أطفالهم في الوقت المناسب.
وتقول بين إن دمى مصاصي الدماء هي الأكثر مبيعاً بين باقي الدمى، وتضيف "إنها لا تبدو ميتة على الإطلاق، فهي أقرب إلى الواقع، وفي بعض الأحيان يُخيل إلي إنها تكاد تبادلني النظرات عندما أنظر إليها".
وتعتقد بين أن هناك سوقاً رائجة لهذا النوع من الدمى المرعبة، على الرغم من أن بعض الناس يصابون بالصدمة عندما يشاهدون الدمى التي تقوم بتصنيعها.
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