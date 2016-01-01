بالفيديو.. انفجار هائل بسوق للألعاب النارية يخلف 26 جثة

قتل 26 شخصاً على الأقل في انفجار وقع الثلاثاء في سوق للألعاب النارية في ضاحية تولبيتيك القريبة من العاصمة مكسيكو، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات المكسيكية. وأظهر فيديو حجم الانفجار الهائل والدخان الذي تصاعد من الموقع.

وقال المدعي العام لولاية مكسيكو اليخاندرو غوميز للصحافيين "لقد انتشلنا من عين المكان 26 جثة"، وذلك بعدما كانت حصيلة أولى أوردتها الشرطة الفدرالية أفادت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 70 آخرين.