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بعد رفضها الزواج منه أعدمها وعائلتها بالرصاص

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 26 دقيقة مضت
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بعد رفضها الزواج منه أعدمها وعائلتها بالرصاص بعد رفضها الزواج منه أعدمها وعائلتها بالرصاص

أعدم شاب إيراني عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه، فدفعه حبه المجنون، لرميهم جميع بالرصاص.

 

وذكرت وكالة « مهر » للأنباء أن هذا الإيراني، كان قد تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان، وبعد رفضها الزواج منه .قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها، فقتل 9 منهم، بينهم 3 نساء وطفلا

وأصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين ونقلوا إلى المستشفى، وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر.

وأكد مسؤول محلي أن « خلافا عائليا يقف وراء المجزرة »، وفي السنوات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن جرائم « شرف » عدة أو أخرى ترتكب بعد رفع طلب زواج، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.

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