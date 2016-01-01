بالصور: موقع تسويق يطرح شاباً للبيع في مزاد لتسديد ديونه

طرح موقع تسويق روسي على الإنترنت شاباً للبيع بالمزاد العلني لأية امرأة ترغب بالزواج منه لمدة سنة على الأقل، لتجنب تعرضه لدعوى قضائية، بعد أن فشل في الوفاء بالعقد المبرم بينه وبين الموقع.



ونشر موقع بيشوب.آريو الروسي إعلاناً في الأسبوع الماضي، عرض فيه شاباً يدعى ألكسندر كرامارينكو (21 عاماً) للبيع للراغبات بالزواج منه، مع ضمان لمدة عام واحد. وحمل الإعلان وصفاً تفصيلياً للشاب، كالطول والوزن والعمر والبرج الفلكي والهوايات والاهتمامات، بالإضافة إلى صور له بالملابس الكاملة وعاري الصدر.



وقال الموقع إنه ألكسندر سيباع للزواج من المرأة التي تقدم أعلى عرض، وحث النساء اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 35 عاماً على التقدم بعروض الزواج، على أن لا يقل العرض الأدنى عن 10 آلاف روبل (165 دولاراً) بحسب موقع أوديتي سنترال.



وعلى صفحة المنتجات نشر الموقع إعلاناً قال فيه إن ألكسندر كرامارينكو البالغ من العمر 21 عاماً مدين للموقع بمبلغ 3.125 مليون روبل (51.100 دولار)، بعد أن فشل في الالتزام ببنود عقد أبرمه مع الموقع لأداء بعض أعمال الطباعة.



ويبدو هذا الإعلان غريباً بعض الشيء، ويصعب تصديقه، لكن مستخدمي الإنترنت اعتادوا على هذا النوع من الدعابات مع اقتراب موسم الأعياد. غير أن العديد من وسائل الإعلام الروسية اتصلت بكل من الموقع والشاب، وأكدا أن القصة حقيقية وليست مجرد دعابة.