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اختبار الفيزياء .. إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع" تخلق الحدث بهولندا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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اختبار الفيزياء .. إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع" تخلق الحدث بهولندا اختبار الفيزياء .. إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع" تخلق الحدث بهولندا

تداول الإعلام الهولندي على نطاق واسع صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربي يعيش في المهجر، أظهرت إجابة طريفة على إحدى الأسئلة في مادة الفيزياء.

وأفادت ذات المصادر بأن جواب تلميذ، من أبناء الجالية المغربية في هولندا، عن سؤال كتابي في مادة الفيزياء أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد، حيث جاء في سؤال مادة الفيزياء ما يلي باللغة الهولندية: "أذكر حركتين اثنتين لا يمكن للعين المجردة رؤيتهما"، فكان جواب التلميذ: "شبشب (حذاء) أمي".

ويقصد التلميذ بجواب "شبشب أمي" السرعة التي تقدف بها والدته "الشبشب" في اتجاهه لضربه وتعنيفه.

يذكر أن قوانين هولندا ترفض "العنف" الممارس على الأطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

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