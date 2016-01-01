بالفيديو.. لقطات مروعة لقطار يصطدم بسيارتين على المزلقان
رصدت كاميرات المراقبة في منطقة ونتشو الصينية حادثًا مروعًا لقطار يصطدم بسيارتين بسبب خلل في الحواجز منعها من النزول.
نشر موقع ميرور لقطات للحادث، وظهرت إشارة المرور باللون الأحمر قبل وقوع الاصطدام، لكن سائقي المركبات استمروا في عبور المزلقان عندما وجدوا حواجز القطارات ما زالت مرفوعة.
أدى الخلل في الحواجز لاصطدام القطار بسيارتين ودفع أحدهما نحو 100 متر، قبل أن يتمكن سائق القطار من إيقافه، ولحسن الحظ لم يتسبب الحادث في وفاة أي شخص.
تم نقل سائقين واثنين من الركاب إلى المستشفى، و يخضعون حاليًا للعلاج، في حين تم تدمير السيارتين بالكامل.
شاشة أخبارنا
قصة نبي الله لوط عليه السلام كامله
لوط عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء والرسل الكرام ، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سبعاً وعشرين مرة ، في الأعراف وهود ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟