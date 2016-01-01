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بالفيديو.. لقطات مروعة لقطار يصطدم بسيارتين على المزلقان

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات مضت
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بالفيديو.. لقطات مروعة لقطار يصطدم بسيارتين على المزلقان

رصدت كاميرات المراقبة في منطقة ونتشو الصينية حادثًا مروعًا لقطار يصطدم بسيارتين بسبب خلل في الحواجز منعها من النزول.

 

نشر موقع ميرور لقطات للحادث، وظهرت إشارة المرور باللون الأحمر قبل وقوع الاصطدام، لكن سائقي المركبات استمروا في عبور المزلقان عندما وجدوا حواجز القطارات ما زالت مرفوعة.

 

أدى الخلل في الحواجز لاصطدام القطار بسيارتين ودفع أحدهما نحو 100 متر، قبل أن يتمكن سائق القطار من إيقافه، ولحسن الحظ لم يتسبب الحادث في وفاة أي شخص.

 

تم نقل سائقين واثنين من الركاب إلى المستشفى، و يخضعون حاليًا للعلاج، في حين تم تدمير السيارتين بالكامل.

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