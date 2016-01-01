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بالفيديو.. مفاجأة رجل لزوجته تتحول لكارثة

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 59 دقيقة مضت
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بالفيديو.. مفاجأة رجل لزوجته تتحول لكارثة

أصيب رجل وزوجته بصدمة بعد سقوط تلفاز جديد على الأرض، كان قد أحضره لزوجته هدية بمناسبة الكريسماس.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "America's Funniest Home" على "يوتيوب"، الرجل يحمل تلفازا جديدا ويفاجأ زوجته التي خرجت من المنزل والسعادة على وجهها عندما رأت زوجها يحمل تلفازا جديدا، وراحت تقبله وعندما حاول الرجل الدخول بالتلفاز من الباب سقط بقوة على الأرض، ما أثار صدمة الزوجة وراح الرجل يركض ويحمل التلفاز بسرعة.

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