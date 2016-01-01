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بالفيديو.. طفل محظوظ ينجو من الموت بأعجوبة بعد دهسه بشاحنة

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 55 دقيقة مضت
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بالفيديو.. طفل محظوظ ينجو من الموت بأعجوبة بعد دهسه بشاحنة

نجا صبي يبلغ من العمر 3 سنوات بأعجوبة من الموت بعد أن قامت شاحنة بدهسه، حيث تخطت الضوء الأحمر عند مفترق طرق في مقاطعة انجي بشرق الصين.

 

ذكرت قناة "CCTV" على موقع يوتيوب أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر، وكان الطفل يركب عربة تدفعها جدته، لكن شاحنة تخطت الإشارة الحمراء وضربت عربة الطفل بشكل مروع.

 

وأضافت أن الطفل لم يتعرض لإصابات خطيرة، بينما قالت شرطة المرور المحلية إن سائق الشاحنة تحمل المسئولية الكاملة عن الحادث.

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