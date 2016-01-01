بالفيديو.. شاهد ماذا فعل سعودي بلصين حاولا سرقته لحظة خروجه من بنك

لقن رجل سعودي درسًا قاسيا للصين إثيوبيين حاولا سرقته أثناء خروجه من البنك، وتتبعهما بسيارته حتى صدم سيارتهما وأجبرهما على التوقف والهرب منها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة سيارة دفع رباعي يستقلها الرجل وهي تضيق الخناق على سيارة اللصين وتخرجها عن مسارها وسط إصرار منه لمواصلة تدميرها، قبل أن يخرج اللصان ويركضا للنجاة بحياتهما.