بالفيديو.. صياد محظوظ يصطاد ثعبان بحر طوله 1.8 متر
عبر صياد صيني عن فخره بصيد ثمين في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بالوقوف بجانب ثعبان بحر ضخم طوله 1.8 متر.
تم تصوير الفيديو يوم الثلاثاء الماضي في مقاطعة شاندونغ، وظهر الصياد يحمل صيده الفريد من نوعه بفخر شديد.
وذكرت التقارير أن السمكة التي قام باصطيادها معروفة باسم ثعبان البحر المستنقع، وموطنه الأصلي آسيا، وفي الغالب لا يتجاوز طولها عن متر.
شاشة أخبارنا
غريب: محكمة تمتع قاتل جزار بالبراءة بعد الحكم عليه بالسجن 30 سنة ابتدائيا
أخبارنا المغربية واصل القضاء المغربي النطق بأحكام غريبة في الآونة الأخيرة و التي تشكل صدمة كبيرة في نفوس الضحايا، مثل ما حدث عندما تم الحكم على ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟