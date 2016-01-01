بالفيديو.. صياد محظوظ يصطاد ثعبان بحر طوله 1.8 متر

عبر صياد صيني عن فخره بصيد ثمين في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بالوقوف بجانب ثعبان بحر ضخم طوله 1.8 متر.

تم تصوير الفيديو يوم الثلاثاء الماضي في مقاطعة شاندونغ، وظهر الصياد يحمل صيده الفريد من نوعه بفخر شديد.

وذكرت التقارير أن السمكة التي قام باصطيادها معروفة باسم ثعبان البحر المستنقع، وموطنه الأصلي آسيا، وفي الغالب لا يتجاوز طولها عن متر.