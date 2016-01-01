بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت فتاة لاستفزاز عروس في حفل زفافها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد الأفراح وتظهر فيه فتاة وهي تحاول استفزاز عروس برقصة أمامها.

وكانت الفتاة تحاول الرقص مع العريس إلا أن العروس أبعدتها فما كانت منها إلا أن بدأت في الرقص أمام الأخيرة وأداء مجموعة من الحركات الاستفزازية التي قصدت بها استفزاز العروس وإخراجها عن شعورها.