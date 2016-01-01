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بالفيديو.. شاهد ماذا عثر سعودي على قميص فتيات يتسولن في شوارع الرياض

بواسطة أخبارنا المغربية 32 دقيقة مضت
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بالفيديو.. شاهد ماذا عثر سعودي على قميص فتيات يتسولن في شوارع الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مجموعة فتيات يمنيات يجلسن قرب محطة بنزين بالرياض، ويتسولن بقمصان مكتوب عليها "يا حسين".

 

وأظهر مقطع الفيديو قائدي أحد السيارات يطلب من الفتيات أن يأتوا، وعندما اقتربوا رأى القميص الذي ترتديه إحداهن مكتوب عليه" حسين" فسألهم هل أنتم شيعة لترد الفتاة الصغيرة بكلام غير مفهوم، حيث رجح متداولو الفيديو أنهن يتم استغلال الفتيات في التسول بهذه القمصان.

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