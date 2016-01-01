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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل رجال لسيدة تصدت لمحاولات تحرشهم بها

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل رجال لسيدة تصدت لمحاولات تحرشهم بها

هددت سيدة هندية الشرطة أنها ستقدم على الانتحار إذا فلت مجموعة من الرجال من العقاب بعد أن تحرشوا بها، وانهالوا عليها بالضرب، لأنها تصدت لهم.

 

وظهر مجموعة من الرجال في مقطع فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب، يحاولون مضايقة سيدة، وعندما تصدت لهم وحاولت ردعهم عن التحرش بهم، انهالوا بالضرب عليها، وقام أحدهم بضرب رأسها عدة مرات بقطعة كبيرة من الخشب.

 

يعتقد أن الفيديو تم تسجيله في مدينة " Mainpuri" التابعة لولاية أوتار براديش الهندية، ووفقًا للتقارير، شهد زوج السيدة وابنتيه الاعتداء الوحشي عليها.

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