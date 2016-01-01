بالفيديو.. سعودي يعثر على «صرصار» داخل كبسة الأرز في مطعم

أصيب مواطن سعودي بالاشمئزاز عقب عثوره على "صرصار" داخل كبسة الأرز، الذي أحضره من مطعم لم يذكر اسمه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن بكاميرا جواله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة عثوره على الحشرة داخل الطعام أثناء شرائه من أحد المطاعم، ما أثار اشمئزازه وقام باسترجاعه إلى المطعم وقام بتوبيخهم.