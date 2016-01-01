بالفيديو.. سعودي يعثر على «صرصار» داخل كبسة الأرز في مطعم
أصيب مواطن سعودي بالاشمئزاز عقب عثوره على "صرصار" داخل كبسة الأرز، الذي أحضره من مطعم لم يذكر اسمه.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن بكاميرا جواله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة عثوره على الحشرة داخل الطعام أثناء شرائه من أحد المطاعم، ما أثار اشمئزازه وقام باسترجاعه إلى المطعم وقام بتوبيخهم.
شاشة أخبارنا
استنفار في صفوف الأمن بمراكش بسبب "الملاحقين للملك"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي رفعت ولاية الأمن بعاصمة النخيل من يقظتها إلى الدرجة القصوى من أجل تأمين الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس للمدينة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟