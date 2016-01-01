بالفيديو .. لحظة تقطيع حوت 8 أطنان في الشارع
اشترى مطعم صينية حوتا وزنه 8 أطنان، وقام الطهاة بتقطيعه أمام الشركة.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط مقطع الفيديو بمدينة " شينيو" مقاطعة "جيانجشي" الصينية، وظهر الطهاة يقطعون الحيوان أمام المكان وسط تحديق المارة، مما جعل المكتب الزراعي المحلي يفتح تحقيقا في الأمر.
أثار مقطع الفيديو ضجة كبيرة بسبب تجريم ذبح الحيتان في الصين.
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