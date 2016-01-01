بالفيديو.. لحظة سرقة امرأة سعودية خلال سيرها في الشارع
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة بأحد شوارع مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، للحظة سرقة امرأة أثناء سيرها بالطريق.
وأظهر المقطع سيارة مسرعة تمر بجوار الفتاة، ثم يخرج أحد الأشخاص من النافذة ويختطف منها حقيبتها متسببا في سقوطها أرضا.
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