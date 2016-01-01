الدول العربية التي سيدخل مواطنوها روسيا البيضاء بدون تأشيرة

نشرت وزارة الخارجية البيلاروسية، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، قائمة بالبلدان التي يسمح لمواطنيها بدخول البلاد لمدة خمسة أيام دون الحاجة لتأشيرة.

وتتضمن القائمة المنشورة كلا من البحرين، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، وألبانيا، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، وبربادوس، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وفانواتو، والفاتيكان، والمملكة المتحدة، وفيتنام، وهايتي، وألمانيا، وهونغ كونغ، واليونان، والدنمارك، ودومينيكا، والهند، وإندونيسيا، وإيرلندا، وآيسلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وقبرص، والصين، وكوريا، لاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماكاو، ومقدونيا، وماليزيا، ومالطا، وفرسان مالطة، والمكسيك، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وموناكو، وناميبيا، وهولندا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وبيرو، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وساموا، وسيشيل، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والولايات المتحدة، وأوروغواي، وفنلندا، وفرنسا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وتشيلي، وسويسرا، والسويد، والسلفادور، وإستونيا، واليابان.

مع وضع شرط إضافي للقادمين من لبنان وهايتي، وفيتنام، وغامبيا، والهند، والصين، وهندوراس، وناميبيا، وهو امتلاك المسافر لتأشيرة دخول إلى منطقة "شنغن"، إضافة إلى تذاكر العودة والمغادرة من مطار "مينسك"، على أن لا تتعدى مدة الإقامة هناك خمسة أيام من تاريخ الدخول إلى الأراضي البيلاروسية.

وكان رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وقع أمس الاثنين، مرسوما لاعتماد نظام دخول الأجانب إلى البلاد، دون الحاجة إلى الحصول على التأشيرة البيلوروسية "الفيزا"، دون أن يطبق على المسافرين القادمين إلى الجمهورية عبر رحلات جوية من روسيا، أو المتوجهين إلى مطارات الاتحاد الروسي.

المصدر: وكالات