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بالفيديو.. مشهد غريب لمئات الدجاج يطير ويحلق في الهواء

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 38 دقيقة مضت
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بالفيديو.. مشهد غريب لمئات الدجاج يطير ويحلق في الهواء

الدجاج من ضمن الطيور التي لا تطير، هذه المعلومة ترسخت في أذهاننا، إما من خلال دراستنا في مراحل الطفولة الأولى، أو من خلال الخبرات الحياتية وملاحظتنا لهذا الطائر، ولكن يبدو أنه سيتعين علينا تعديل هذه المعلومة بسبب هذا الفيديو.

 

ويظهر المقطع الذي تم تصويره بمزرعة في الصين مشهد غريب لمئات الدجاج وهو يطير ويحلق في السماء كأي طائر آخر، قبل أن يتجمع ليتناول الطعام.

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