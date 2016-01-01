بالفيديو.. أنثى فهد تهاجم غزالة أمام مجموعة سياح
رصد سائح لحظة اقتناص أنثى فهد لغزالة مختبئة خلف سيارة مجموعة من السياح.
حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقط "ألبرت لو روكس" مقطع الفيديو للغزالة الصغيرة تختبئ خلف مقدمة سيارة سياحية، بينما تبحث أنثى الفهد عنها حتى أمسكتها من رقبتها وفرت بها ليشاركها شبلها افتراسها.
كانت الغزالة الصغيرة ضلت طريقها عن باقي القطيع، بينما يتعلم شبل من والدته تقنية الصيد داخل حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا.
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