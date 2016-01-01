بالفيديو .. سيارة تقتحم محطة بنزين وتقتل امرأة

تسبب سائق يتعاطى المخدرات في مقتل سيدة تبلغ من العمر 62 عاما.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اصطدم الرجل بسيارته بماكينة ضخ البنزين داخل محطة وقود بنيويورك، مما تسبب في إطاحته بامرأة تقوم بتزويد سيارتها بالوقود على الجانب الآخر.

ألقى القبض على "رينيه مكيني" 52 عاما بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، وكانت المرأة التي تدعى "روزالي" نقلت إلى المستشفى بجروح خطيرة لتتوفى لاحقا.