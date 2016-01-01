بالفيديو: هذه الأسرة بنت منزلها بمساعدة يوتيوب

من الصعب تصديق حقيقة أن عائلة لا تمتلك أي خبرة في البناء، نجحت في تشييد منزل مكون من طابقين، ويحتوي على خمس غرف للنوم دون الاستعانة بمهندسين أو عمال.



أثبتت كارا بروكينز وأبناؤها الأربعة بأن موقع يوتيوب يمكن أن يكون مصدراً رئيسياً لتعلم أي شيء، بعد أن قامت هي وأبناؤها بالاستعانة بالكثير من المقاطع التعليمية على الموقع لبناء منزل أحلامها.



في 2008 انفصلت بروكينز عن زوجها الذي كان يسيء معاملتها، واصطحبت أطفالها معها بحثاً عن حياة أفضل. وانتقلت العائلة إلى منزل صغير خارج بلدة ليتل روك، بولاية أركنساس الأمريكية.



وبحثت العائلة عن منزل أفضل لفترة من الزمن، ولكن سرعان ما أدركت بروكينز بأن شراء منزل مناسب لعائلتها أمر شبه مستحيل بسبب غلاء أسعار المنازل. وفي أحد الأيام مرت العائلة بأحد المنازل الذي دمره إعصار قوي، فاستوحت من هذا المنظر فكرة بناء منزل بمساعدة أبنائها.



وبدأت بروكينز وعائلتها بمشاهدة مقاطع تعليمية على موقع يوتيوب لتتعرف على مواد البناء والمعدات التي تحتاجها، وأعدت قائمة بالأدوات والمواد واشترتها مغامرة بكل ما تملك من أموال.



ولم تقف المرأة عند هذا الحد، فبدأت بمتابعة مقاطع أخرى لتتعلم كيفية بناء المنزل. وبعد تسعة أشهر من العمل الدؤوب والشاق، تمكنت بروكينز وعائلتها من إنهاء بناء منزل الأحلام.



ويذكر بأن ابنها الأكبر "درو" ساعدها في رسم مخطط المنزل والحصول على موافقة البناء من بلدية المدينة، بينما كانت ابنتها

"جادا" تساعدها في نقل المياه من بركة قريبة لخلط الإسمنت. وكانت مهمة ابنتها الأصغر إعداد الطعام للجميع، بحسب موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.