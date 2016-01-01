بالفيديو: صيني يبيع طفله ليشتري سيارة لزوجته

لا يمكن أن يتوقع المرء بأن يتخلى أي أحد عن طفله من أجل أي مكتسب مادي مهما كانت حالته المادية سيئة، غير أن هذا الرجل الصيني تجاوز كل التوقعات وحاول بيع طفله ليشتري سيارة لزوجته.



بعد أن اشترطت عليه زوجته أن يشتري لها سيارة مقابل الطلاق، خرج الرجل وهو يحمل طفله الذي لم يتجاوز عمره خمسة أشهر إلى الشوارع بهدف بيعه.



وظهر الرجل في مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل طفله الرضيع وسط طقس شديد البرودة، في أحد شوارع مدينة ليني الصينية، منتظراً قدوم مشتر للطفل كان قد اتفق معه على عملية البيع عبر الإنترنت.



وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه كاميرات المراقبة، الرجل وهو ينتظر قدوم المشتري ومظاهر القلق تبدو عليه. وأثناء مرور دورية للشرطة من المكان، شك أفرادها بأمر الرجل واقتادوه إلى مركز الشرطة.



وبعد استجوابه تبين بأن الرجل كان ينوي بيع طفله لشخص عقد صفقة معه عبر الإنترنت مقابل 80000 يوان صيني أي ما يعادل حوالي 10000 دولار أمريكي.



وقال الرجل في إفادته للشرطة بأن زوجته طلبت منه شراء سيارة لها مقابل موافقتها على الطلاق، لذا قرر أن يبيع الطفل ويشتري بثمنه سيارة لها.



ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الواقعة، ومن المتوقع أن يواجه الرجل تهمة الاتجار بالبشر، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.