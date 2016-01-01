بالفيديو: حسناء تبث محاولة انتحارها على فيس بوك

بثت حسناء من هونغ كونغ تعمل عارضة أزياء محاولة انتحارها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد أن تحدثت لمتابعيها عن المشاكل التي تعاني منها في حياتها لأكثر من ساعة.



وتظهر شوك يي (28 عاماً) في مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها المُتابع من قبل حوالي 9500 شخص في حالة مزرية، وراحت تتحدث والدموع تذرف من عينيها عن معاناتها. وحاول الكثير من أصدقائها على فيس بوك الذين كانوا مستيقظين في ساعات الفجر الأولى يوم 16 يناير (كانون الثاني) ثنيها عن نيتها في الانتحار دون جدوى.



وبعد أن قدّمت الأسباب التي تدفعها لوضع حد لحياتها البائسة، تسلقت شوك السور الحديدي للجسر، قبل أن تقفز باتجاه الماء. ولحسن الحظ هرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى المكان وتمكنوا من إنقاذها في الوقت المناسب، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ونقلت شوك إلى المستشفى على الفور، وفي وقت لاحق ظهرت في بث مباشر على فيس بوك مرة أخرى، وهذه المرة قدمت الاعتذار عن تصرفها، وقالت إنها تناولت الكثير من المشروبات الكحولية، قبل أن تقدم على محاولة الانتحار. كما قالت في الفيديو إنها تعاني من نزلة برد وانخفاض شديد في الحرارة، لذلك يجب أن تبقى لبعض الوقت في المستشفى قبل أن تتعافى بشكل كامل.



