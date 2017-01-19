طفل بوجهين يصدم الأطباء





ضجت الصحف العالمية بصور طفل صيني أصيب بمرض نادر جداً غير من شكل وجهه بطريقة تظهره وكأنه يرتدي قناعا.



وقد ولد الطفل الصيني وهو يعاني من شق عرضي شديد بالوجه، وهو نوع نادر جدا من الأمراض النادرة حيث تصل نسبة المولودين المصابين بهذا المرض إلى 1 في 300 ألف.



كما أطلق على الطفل البالغ من العمر 8 أعوام “الطفل ذو الوجهين” أو عليه اسم “الصبى المقنع”، وهذا اللقب كان لديه على مدى السنوات السبع الماضية.



وصدم الأطباء عند ولادة الطفل ولم يظهروه لوالدته، وبعد أن طلبت مراراً وتكراراً رؤية الطفل، جلب الأطباء لها الطفل وكان يبكي، وبكيت هي أيضاً معه، قائلةً إنها شعرت بأن قلبها قد انكسر.



وقالت الأم “يى ليانكسي”: البالغة من العمر 23 سنة، إنها خضعت لثلاث عمليات فحص بالموجات فوق الصوتية وواحدة منها كانت أشعة “دوبلر” أثناء فترة الحمل، ولم يتم الكشف عن أي تشوه.