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بالفيديو.. مراهق يرصد جسما غريبا متوهجا في السماء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. مراهق يرصد جسما غريبا متوهجا في السماء

يعتقد مراهق أنه رصد جسمًا غريبًا على الكاميرا بعد تصوير شكل دائري يشبه الدونات في السماء ليلًا.

 

تمكن "جوش مارشال" البالغ من العمر 16 عامًا، تسجيل لقطات للجسم الغريب وتحميلها على الإنترنت، وأظهرت الجسم الغريب وهو يحوم في السماء ويدور في نفس المكان، ويمكن سماع صوت صديقه في الخلفية، يقول إن الجسم الغريب له ثقب في الوسط.

 

وزعم مارشال أن الجسم ظهر أثناء زيارته لمنزل صديقه في نيوزيلندا، وواصل دورانه لمدة 40 دقيقة قبل أن يختفي خلف الغيوم، بحسب ما ذكره موقع ميرور.



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