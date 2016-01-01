بالفيديو.. سائق «دراجة نارية» يحشر رأسه في عجلة سيارة
بواسطة 54 دقيقة مضت
نشر موقع ميرور لقطات مروعة لرأس سائق دراجة نارية محاصرة في عجلة سيارة أجرة، بعد تعرضه لحادث مروع على الطريق في أيوثايا، تايلاند.
ذكر الموقع أن الرجل لم يكن يرتدي خوذته، واصطدم بالسيارة عندما حاول عبور تقاطع على الطريق.
وظهر السائق ممدًا على الجزء الأمامي للدراجة النارية ورأسه محشورة في إحدى عجلات السيارة، والدم يسيل من رأسه، حيث حاول المارة مساعدته لحين وصول الإسعاف.
تحظى تايلاند بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بسلامة الطرق، ويعد سائقو الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر.
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