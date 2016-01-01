بالفيديو.. شاب بـ«نصف جسد» يطوف البيت الحرام على يديه

أثار مشهد الشاب "غانم المفتاح"، الذي ولد بنصف جسد، وهو يطوف بالحرم المكي على يديه، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".

وأكد النشطاء، أن الشاب القطري ولد بنصف جسد، لكنه لم يستسلم، ورفض أن يطوف الأشواط السبعة حول بمكة بكرسي متحرك، وقام بالطواف على يديه، خاصة أنه لا يملك إلا يدين ونصف جسد.

وقال الداعية السعودي صالح المغامسي "مشهد غانم المفتاح القطري الذي وُلِدَ وهو بنصف جسد، وهو يطوف بالبيت على يديه أعظم المشاهد تأثيرًا على مْنْ يرجو لقاء الله".

وعلق "أحمد بن ناصر الدهماني" "مشهد غانم المفتاح الذي وُلِدَ وهو بنصف جسد وهو يطوف بالبيت على يديه أعظم المشاهد تأثيرًا على مْنْ يرجو لقاء الله".

وردت "أخبار الديرة": "وسط تكبير من الطائفين غانم المفتاح الذي خُلق بنصف جسد، ودون أطراف سفلية، يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه".

وأضاف ناصر السليطي: "الشاب قاهر المستحيل غانم المفتاح يطوف 7 أشواط حول الكعبة المشرفة على يديه.. وسط تهليل وتكبير من الطائفين في الحرم".

وقال عادل رديف: "لا يملك إلا ربع جسد غانم المفتاح أو معجزة الخليج مع إمام الحرم ماهر المعيقلي".